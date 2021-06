Plus de 7000 personnes ont défilé à Athènes mercredi en fin de matinée selon la police, alors que d’autres rassemblements étaient prévus en soirée.

Grèves et manifestations contre un projet de loi

(Athènes) La Grèce est secouée, mercredi, par une série de grèves et de manifestations pour la deuxième fois cette semaine, alors que le Parlement doit approuver dans la journée un projet de loi travail controversé.

Agence France-Presse

Les transports publics de la capitale, Athènes, ainsi que les services de traversier vers les îles grecques étaient totalement à l’arrêt pour 24 heures, alors que plusieurs services publics ont été fermés afin de protester contre ce projet de loi, qui vise à augmenter la flexibilité au niveau du temps de travail et à encadrer le droit de grève.

Plus de 7000 personnes ont défilé à Athènes mercredi en fin de matinée selon la police, alors que d’autres rassemblements étaient prévus en soirée.

Le premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis estime que la réforme « profondément favorable à la croissance » aligne le pays sur les normes européennes et apporte la « transparence » aux processus syndicaux.

Un travailleur sur quatre est actuellement non déclaré ou partiellement déclaré, selon le premier ministre.

Mais le secrétaire général du parti communiste Dimitris Koutsoumbas pense au contraire que le nouveau système légalise une sorte de « jungle » sur le lieu de travail où les employés seront « totalement sans défense ».

Selon le gouvernement, les réformes permettent d’introduire une possibilité de flexibilité horaire, en autorisant la journée de 10 heures, de mettre en place des règles encadrant le télétravail, d’améliorer la prévention contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail ou encore les conditions du congé parental.

Le projet de loi vise également à imposer un service minimum dans les services publics en cas de grève et à rendre les syndicats pénalement responsables, avec l’instauration d’amendes, en cas d’interruption de service.

« Vous voulez rendre les grèves symboliques… Mais nous ne sommes pas au Japon, où les gens travaillent pendant qu’ils font grève », s’est indigné le chef du parti communiste.

Selon les syndicats et les partis d’opposition, cette réforme affaiblit les négociations collectives, remet en question la séparation entre vie privée et vie professionnelle et légalise les journées à rallonge imposées par les employeurs, en particulier dans les grands groupes, depuis de nombreuses années.

Un rassemblement est prévu devant le Parlement dans la soirée.

La semaine dernière, 16 000 personnes ont pris part à divers rassemblements organisés à Athènes par les syndicats et partis d’opposition.