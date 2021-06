Europe

Ils veulent être écoutés

Les psychologues français en colère

(Paris) « Ni bradés, ni soumis » : plusieurs milliers de psychologues « en colère » se sont rassemblés jeudi en France pour dire non au « travail à la chaîne » et à de récentes mesures qui « ne leur permettent plus d’écouter, d’entendre comme il faut ».