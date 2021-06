PHOTO GIANNIS PAPANIKOS, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Le policier Dimitris Bistinas utilise un dispositif acoustique à longue portée, monté sur un véhicule de police, lors d’une patrouille le long de la frontière gréco-turque près de la ville de Phères, en Grèce, le vendredi 21 mai 2021. Un système de haute technologie automatisé réseau de surveillance en cours de construction à la frontière gréco-turque visant à détecter rapidement les migrants et à les dissuader de traverser, avec des patrouilles fluviales et terrestres à l’aide de projecteurs et d’appareils acoustiques à longue portée.