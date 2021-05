Europe

Massacres entre 1904 et 1908

L’Allemagne reconnaît avoir commis un génocide en Namibie

(Berlin) L’Allemagne a admis vendredi avoir perpétré un génocide contre les tribus africaines Herero et Nama pendant la colonisation et va payer à la Namibie plus d’un milliard d’euros, un « premier pas » vers la réconciliation jugé toutefois insuffisant par des militants de la cause des deux ethnies.