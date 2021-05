(Barcelone) L’indépendantiste modéré Pere Aragonés a été élu vendredi président régional de la Catalogne par le parlement de cette région du nord-est de l’Espagne, qui a été le théâtre d’une tentative de sécession en 2017.

Agence France-Presse

Ce juriste de 38 ans a promis jeudi au mouvement indépendantiste de réclamer à Madrid l’organisation d’un référendum d’autodétermination pour la Catalogne, la deuxième région la plus riche et plus peuplée d’Espagne. Une revendication à laquelle le gouvernement espagnol est farouchement opposé.

Plus de détails suivront.