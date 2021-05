(Athènes) La Grèce espère un doublement des recettes du tourisme cet été après la saison 2020 sérieusement affectée par la pandémie, a déclaré le premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis, qui a inauguré mercredi le nouvel aéroport de Thessalonique, dans le nord du pays.

Agence France-Presse

Il a assuré cependant qu’il ne ferait « aucun compromis en termes de sécurité » sanitaire pour l’accueil des touristes, cinq jours après la réouverture officielle de la saison estivale.

« L’an dernier, nous étions à 25 % (du revenu) de 2019, cette année nous espérons que cela dépassera les 50 % », a déclaré le chef du gouvernement conservateur, lors d’un forum en ligne mardi soir.

Le tourisme, vital pour l’économie grecque, représentait avant la pandémie près du quart du PIB. Mais il a plongé, passant de 18 milliards d’euros en 2019 à à peine 4,28 milliards d’euros en 2020, avec seulement 7,4 millions d’arrivées, en chute de 76,5 %, selon les chiffres de la Confédération grecque du tourisme.

Confinement de sept mois

La Grèce a officiellement lancé sa saison touristique vendredi, levant d’un même élan son confinement de sept mois, et rouvert ses frontières à tous les voyageurs vaccinés ou présentant un test négatif au coronavirus.

Mais avec les restrictions de voyage encore en vigueur en Europe, les professionnels du tourisme grecs ne prévoient pas d’arrivées significatives de touristes avant fin juin ou début juillet.

M. Mitsotakis a inauguré mercredi soir l’aéroport international de Thessalonique, deuxième du pays en termes de trafic, rénové et agrandi, dernière étape d’un plan d’investissement de 440 millions d’euros du groupe allemand Fraport.

Ce terminal, dont la surface a été doublée, peut désormais accueillir 10 millions de passagers par an, avec 13 compagnies aériennes supplémentaires et huit nouvelles destinations.

C’est le dernier des 14 aéroports régionaux de Grèce à avoir été rénovés dans le cadre d’un programme d’investissement de 4 ans de l’opérateur allemand Fraport, pour un montant de 440 millions d’euros, dont 100 pour la seule infrastructure de Thessalonique. Un total de 11 600 emplois ont été créés, selon les données du gouvernement.

Ces 14 aéroports sont désormais prêts à accueillir les voyageurs.

« Alors que nous nous acheminons précautionneusement vers la fin de la crise sanitaire de COVID-19, l’aéroport Makedonia et 13 autres aéroports régionaux deviendront nos ponts nationaux pour un été plus libre et plus efficace », a déclaré le premier ministre.