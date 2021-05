Europe

COVID-19

La France se prépare à une réouverture partielle

(Paris) Encore deux jours avant le retour des verres en terrasse et les premières séances de cinéma de l’année 2021. Au bout de six mois de restrictions et après un hiver dominé par un COVID-19 meurtrier, la France renoue cette semaine avec une partie de ses loisirs, aidée par le ralentissement de l’épidémie.