Europe

« Sabotage » et intimidation

Neuf pays d’Europe de l’Est dénoncent les « actions agressives » de la Russie

(Bucarest) Les dirigeants de neuf pays d’Europe centrale et de l’est réunis en visioconférence lundi à Bucarest ont dénoncé les « actions agressives » de Moscou à l’égard de l’Ukraine et les « actes de sabotage » ayant visé par le passé la République tchèque et attribués à la Russie.