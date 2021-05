Europe

Suède-Norvège

La frontière, muraille pour deux jumeaux suédois séparés par la COVID-19

(Svinesund) Depuis plus d’un an, les visites leur sont interdites à cause de la COVID-19. Alors, qu’il neige ou pleuve des trombes, deux jumeaux septuagénaires suédois se retrouvent tous les samedis, chacun de leur côté de la frontière, sur le pont qui sépare la Norvège et la Suède.