Europe

États-Unis et Europe écartent toute partition de la Bosnie

(Nations unies) Les États-Unis et les Européens ont affirmé mardi leur volonté de préserver l’intégrité de la Bosnie, mise en cause récemment, et à soutenir le médiateur de l’ONU au rôle à nouveau dénoncé par la Russie lors d’une réunion du Conseil de sécurité.