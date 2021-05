Europe

Rassemblements du 1er mai

Les violences « inacceptables » de Berlin dénoncées par les autorités

(Berlin) Près d’une centaine de policiers ont été blessés et plus de 300 personnes interpellées à Berlin lors des divers rassemblements du 1er mai, marqués en soirée par des échauffourées, selon la police et les autorités locales qui ont dénoncé des violences « inacceptables ».