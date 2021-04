Europe

COVID-19 en France

Emmanuel Macron esquisse le calendrier de déconfinement

(Paris) Après la réouverture des écoles primaires et maternelles, celle des restaurants : Emmanuel Macron a précisé lundi, jour de rentrée scolaire, les contours du déconfinement avec un possible assouplissement du couvre-feu et une réouverture « par étapes » des restaurants.