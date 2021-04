PHOTO DANIEL LEAL-OLIVAS, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE

Dans un billet publié sur son site internet, Dominic Cummings a jugé « triste de voir le premier ministre et son bureau tomber si loin du niveau de compétence et d’intégrité que le pays mérite ». On le voit ci-haut avec Boris Johnson, quittant le 10 Downing Street par la porte arrière le 3 septembre 2019 en se rendant au Parlement.