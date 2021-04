PHOTO MAXIM SHEMETOV, ARCHIVES REUTERS

L’état de santé de l’opposant Alexeï Navalny, qui selon ses partisans risque de graves problèmes cardiaques et rénaux pouvant entraîner la mort, est d’autant plus inquiétant qu’il a survécu il y a moins d’un an à un empoisonnement par une substance neurotoxique.