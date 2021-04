(Saint-Pétersbourg) Les services de sécurité russes (FSB) ont annoncé samedi avoir arrêté un diplomate ukrainien, accusé d’avoir tenté d’obtenir des informations secrètes, qui a été prié de quitter le territoire, en pleine flambée de tensions entre les deux pays.

Agence France-Presse

« Un diplomate ukrainien, un consul du consulat général d’Ukraine à Saint-Pétersbourg, Alexandre Sossoniouk, a été arrêté vendredi par le FSB », ont précisé dans un communiqué des services de sécurité russes.

Selon le FSB, M. Sossoniouk a été pris « la main dans le sac » lors d’une rencontre avec un citoyen russe, alors qu’il tentait d’obtenir des informations « secrètes ».

« Une telle activité est incompatible avec le statut diplomatique et d’une nature clairement hostile à la Russie », a poursuivi le FSB, ajoutant que « des mesures » seront prises à son encontre, « en conformité avec le droit international ».

Le ministère russe des Affaires étrangères a annoncé dans un communiqué avoir convoqué samedi le chargé d’affaires ukrainien en Russie, Vassili Pokotilo, pour protester contre les « activités illégales » de M. Sossoniouk, « incompatibles avec le statut de fonctionnaire consulaire » et « préjudiciables aux intérêts de sécurité de la Russie ».

Moscou lui a signifié que la présence de M. Sossoniouk « sur le territoire de la Russie n’était plus souhaitable » et a « recommandé qu’il quitte ses frontières dans les 72 heures ».

Kiev a de son côté confirmé que le diplomate avait passé plusieurs heures en détention avant d’être relâché et se trouve actuellement au consulat ukrainien.

Le ministère ukrainien des Affaires étrangères a dénoncé une « provocation » des services de sécurité russes visant à « déstabiliser » l’Ukraine, sur fond de hausse des tensions entre les deux pays ces dernières semaines.

La Russie et l’Ukraine sont à couteaux tirés depuis l’arrivée au pouvoir de pro-occidentaux à Kiev en 2014, suivi par l’annexion de la Crimée par Moscou et une guerre entre forces de Kiev et séparatistes prorusses dans l’Est, qui a fait plus de 13 000 morts.

Moscou a déployé ces dernières semaines des dizaines de milliers de soldats à la frontière ukrainienne pour des « exercices militaires », Kiev disant pour sa part craindre une invasion et appelant l’OTAN à l’aide.

De nombreux Ukrainiens ont été arrêtés en Russie et des Russes en Ukraine pour des affaires d’espionnage depuis 2014, mais l’interpellation d’un diplomate est rare.