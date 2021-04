PHOTO BULENT KILIC, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE

La nageuse biélorusse Aliaksandra Herasimenia, médaillée d’argent et de bronze aux JO et qui a pris sa retraite sportive en 2019, a appelé le Comité international olympique (CIO) à interdire en Biélorussie de participer à Tokyo. On la voit ci-haut posant sur le podium avec sa médaille d’or remportée aux championnats mondiaux de natation tenus à Istanbul, en Turquie, le 16 décembre 2012.