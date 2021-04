Europe

Cas de caillots sanguins

Nouvelle enquête de l’UE sur les vaccins d’AstraZeneca et Johnson & Johnson

(La Haye) L’Agence européenne des médicaments a annoncé vendredi examiner un lien possible entre le vaccin anti-COVID-19 de Johnson & Johnson et des cas de caillots sanguins, et élargir son enquête sur celui d’AstraZeneca, déjà mis en cause pour le même genre de symptômes, à des problèmes vasculaires.