Détenteur du record de longévité des princes consorts britanniques, le prince Philip est mort vendredi à 99 ans après une vie dans l’ombre de son épouse, la reine Élisabeth II.

Louise Leduc

La Presse

Le Palais de Buckingham a annoncé que le duc d’Édimbourg s’est éteint « paisiblement » au château de Windsor.

« Mon premier, second et ultime emploi est de ne jamais laisser tomber la reine », a-t-il souvent répété.

Il est « mon roc », « ma force », mon soutien », disait de lui Élisabeth.

Telle est la version officielle. La vraie, maintenant ? Difficile à dire. Car si le prince Philip a toujours eu la réputation d'être impossible à brider, il a, en public, tenu son rang, celui d'un éternel figurant tenu à la discrétion absolue.

Mises à part quelques remarques acerbes lancées ici et là, rien n'a filtré.

À en croire Sir Harold Nicolson, qui a été diplomate et écrivain en son temps, le roi George VI et son épouse n'auraient jamais vu en lui l'époux idéal pour leur fille appelée à monter sur le trône. Les parents d'Élisabeth l'auraient trouvé « grossier, impoli et sans manière » et estimaient « qu'il serait probablement infidèle ».

L'a-t-il été ? A-t-il réellement eu une aventure avec la ballerine russe Galina Ulanova, comme l'a fait entendre la série télévisée The Crown, qui a dépeint Philip comme un prince consort récalcitrant, entêté et immature ?

Pour cela comme pour tout le reste, pour les ficelles qu'il aurait tirées ou pas, notamment dans la très mauvaise gestion de crise suivant le décès de Diana, le mystère reste presque complet.

PHOTO OLI SCARFF, ARCHIVES REUTERS La reine Elizabeth II et le prince Philip assistant à la cérémonie d'ouverture du Parlement britannique, le 9 mai 2012

PHOTO ARCHIVES ASSOCIATED PRESS De gauche à droite : la princesse Elizabeth, la reine Elizabeth, la princesse Margaret, le roi George VI et Philip Mountbatten, au balcon du palais de Buckingham, le 10 juillet 1947

PHOTO ARCHIVES ASSOCIATED PRESS La reine Elizabeth II et le prince Philip se sont mariés le 20 novembre 1947.

PHOTO ARCHIVES INTERCONTINENTALE/AFP La reine Elizabeth II a été couronnée le 2 juin 1953.

PHOTO EDDIE WORTH, PHOTO ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Le prince Philip et la reine Elizabeth II en compagnie du prince Charles et de la princesse Anne, en août 1951

PHOTO ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Le prince Philip pose dans son uniforme militaire lors de son 35 e anniversaire, le 10 juin 1956.

PHOTO LEON NEAL, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Le prince Philip salue les troupes lors de la parade « Trooping the Colour » soulignant l'anniversaire de la reine, le 16 juin 2012.

PHOTO DANIEL LEAL-OLIVAS, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Le prince Philip a quitté l'hôpital King Edward VII de Londres après un séjour d'un mois, le 16 mars 2021.

PHOTO HANNAH MCKAY, REUTERS Un avis annonçant le décès du prince Philip a été installé sur la barrière devant le palais de Buckingham. 1 /9

















Une vie hors du commun, dès sa naissance

Ce que l'on sait assurément, c'est que le prince Philip est né le 10 juin 1921 à Corfou, en Grèce (sur la table de la salle à manger, selon la légende).

Son enfance n’a rien eu du conte de fées. Il a 15 mois quand un coup d’État force l’abdication de son oncle, le roi Constantin 1er. Toute la famille, sa mère et ses quatre sœurs aînées, fuient alors par la mer, avec le petit Philip caché dans des cartons d'oranges, selon la petite histoire.

L’exil a d'abord mené d’abord la famille désargentée à Paris où Philip a connu une enfance difficile. De 9 à 11 ans, Philip ne verra à peu près pas sa mère, hospitalisée dans un institut psychiatrique.

PHOTO ARCHIVES ASSOCIATED PRESS De gauche à droite : la princesse Fedora, le roi Michael, sa mère la princesse Hélène de Grèce, la princesse Irène, la princesse Marguerite, le prince Philip et le prince Paul of Greece lors de vacances en Roumanie, en septembre 1928

Avec un père souvent absent et une mère hospitalisée, Philip sera balloté de famille en famille, d’école en école, recueilli tantôt par des parents, tantôt par des amis.

Il finira par être pris sous l'aile de son oncle, Lord Mountbatten, qu’il considérait comme son père et qui l'introduisit dans les cercles de la monarchie britannique.

C’est en 1939, à l'âge de 18 ans, il fait la connaissance d’Élisabeth, qui n’a que 13 ans. La jeune Élisabeth serait immédiatement tombée sous son charme et ils auraient ensuite entretenu une longue relation épistolaire, au grand dam de la famille royale.

Lorsqu'éclate la Deuxième Guerre mondiale, Philip, devenu lieutenant de la Marine royale, s’illustre en Méditerranée et en Asie du Sud-Est.

Mariage et couronnement

Le 20 novembre 1947, en l’abbaye de Westminster, Élisabeth épouse Philip. Elle a 21 ans, il est de cinq ans son aîné.

Pour l’épouser, Philip renonce à ses titres royaux grecs et danois, se convertit de la religion orthodoxe grecque à l’anglicanisme. Il est fait citoyen britannique et adopte le nom de famille de Mountbatten, celui de ses grands-parents maternels.

Le couple pensait avoir beaucoup d’années devant lui avant qu’Élisabeth ne monte sur le trône. Après son mariage, Philip est d’ailleurs résolu à poursuivre sa carrière dans la marine.

Le décès subit de George VI, en 1952, vient tout bouleverser. À 25 ans, Élisabeth II devient reine d’Angleterre et de sept États du Commonwealth et le prince Philip, un prince consort bien peu enthousiaste.

Pendant les 73 années qui suivront, Philip restera un pas derrière elle et tiendra son rôle somme toute décoratif – du moins d’un point de vue officiel – jusqu’à sa mort, s’autoproclamant, un brin cynique, « l’expert mondial en inauguration de plaques ».

Au couronnement de son épouse, il lui présentera cependant une demande, celle de pouvoir transmettre son nom, celui de Mounbatten – à leurs enfants. Si Elisabeth se montre réceptive, sa grand-mère Mary et le premier ministre Winston Churchill refuseront net. Charles, Anne, Andrew et Edward seront de la maison de Windsor, ce qu'il digèrera très mal et qu'il fera exceptionnellement savoir au monde.

L'homme et le prince

À part quelques blagues misogynes qui feront de lui une cible de choix d’émissions humoristiques britanniques, le prince Philip fera finalement peu de vagues.

Dans la sphère privée, quel homme était-il ? Un homme autoritaire, surtout envers Charles, avec qui sa relation a été distante, au mieux.

Dans la biographie à laquelle Charles a collaboré et donné sa bénédiction, Jonathan Dimbleby écrit que Philip a été un père extrêmement autoritaire (et la reine Élisabeth, une mère très absente). C'est lui, Philip, qui insistera pour que Charles fréquente le même le très rigide collège de Gordonstoun qu'il avait lui-même fréquenté, enfant.

Philip, dit-on, espérait ainsi que Charles, jugé trop douillet, se forge une carapace. Charles racontera dans la biographie qu'il passera là quelques-unes des pires années de sa vie, à être la proie d'intimidateurs.

Dans le film The Queen (sorti en 2006), le prince Philip est personnifié comme un être dur, qui sera derrière la « gestion » froide et maladroite des jours qui ont suivi la mort de Diana.

PHOTO JEFF J. MITCHELL, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS De gauche à droite : le prince Philip, le prince William, Earl Spencer, le prince Harry et le prince Charles marchant derrière le cercueil de la princesse Diana, le 6 septembre 1997

Vrai, pas vrai ? Se réveillait-il la nuit pour la détester, comme l’ont dit certains ? L’a-t-il inondé d’injures, voire presque menacée comme le laisse entendre la série télévisée The Crown, qui ne lui fait pas de quartiers ?

En fait, en 2007, l’enquête sur la mort de Diana révélera la correspondance entre elle et son beau-père en 1992.

Cette année-là, trois des quatre enfants de la reine et du prince Philip divorceront, dont Charles et Diana, dans une déroute conjugale très publique et faite d’accusations réciproques d’infidélité.

Contrairement à ce qui était véhiculé jusque-là, la correspondance entre le prince Philip et sa belle-fille Diana sera teintée, sinon d’affection, du moins, d’une sollicitude certaine.

Elle l’appelle « Pa », le remercie grandement pour sa gentillesse. Il l’assure que si c’est ce qui est souhaité, il fera toujours tout ce qu'il peut pour l'aider. « Mais je dois dire d’emblée que comme conseiller conjugal, je n’ai aucun talent !!! », ajouta-t-il.

Dans la biographie de Johathan Dimbleby, il est écrit que le prince Philip a fortement fait pression sur le prince Charles pour qu'il épouse Lady Diana. Il lui aurait servi un ultimatum : soit il l'épousait, et rapidement, soit il rompait la relation pour lui éviter tout déshonneur.

Prince retraité

En 2017, le palais de Buckingham annonça la retraite du prince Philip.

S'il a ensuite été hospitalisé à quelques reprises, il conduisait encore sa voiture jusqu'au début de 2019. Le monde entier l'a su lors de son accident très médiatisé, alors qu'au volant de son 4X4, il était entré en collision avec une voiture à la sortie du domaine royal de Sandringham et l'avait renversée sur le côté.

Deux femmes avaient alors été blessées.

Père de quatre enfants, grand-père huit fois et arrière-grand-père cinq fois, il n'a pas connu de dernières années très paisibles.

Les liens de son fils Andrew avec le financier américain Jeffrey Epstein, maître d'œuvre d'un trafic de mineures, lui vaudront d'être dans la mire d'enquêteurs américains. Après une entrevue désastreuse à la télévision, le prince Andrew a dû se retirer de la vie publique.

Le mariage de son petit-fils Harry à l'Américaine Meghan Markle a aussi causé beaucoup de remous quand le couple a décidé de déménager aux États-Unis et de se mettre en retrait de la famille royale, sans pour autant renoncer officiellement aux privilèges associés à leur titre de duc et de duchesse de Sussex.

Mais comme il l'avait presque toujours fait, Philip est resté en retrait et n'a émis aucun commentaire public.