Europe

Au Danemark, controverse croissante sur un plan d’expulsion de Syriens de Damas

(Copenhague) De plus en plus critiqué sur sa décision prise l’été dernier de retirer leur permis de séjour à des réfugiés syriens du fait d’une situation jugée « sûre » à Damas et ses environs, le Danemark assume sa fermeté, nouvelle marque d’une politique migratoire parmi les plus restrictives d’Europe.