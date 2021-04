Londres et Dublin appellent au calme après une semaine de violences

(Belfast) Les premiers ministres britannique et irlandais ont joint leurs voix jeudi aux dirigeants d’Irlande du Nord, unionistes comme républicains, pour condamner les violences « inacceptables » qui secouent la province britannique, dans un contexte de tensions et d’amertume dans le sillage du Brexit.

Avec des jets de projectiles vers les forces de l’ordre et véhicules incendiés, principalement dans des zones loyalistes à majorité protestante, la province est agitée depuis une semaine par des heurts qui n’avaient plus été vus depuis des années.

Ces violences, qui ont fait plus de 50 blessés dans la police, font resurgir le spectre des trois décennies sanglantes des « Troubles » entre républicains, principalement des catholiques partisans de la réunification avec l’Irlande, et unionistes protestants, qui ont fait 3500 morts.

Avant une séance extraordinaire du Parlement local, le gouvernement nord-irlandais, composé d’unionistes et de républicains, a publié un communiqué commun pour dénoncer des violences « complètement inacceptables et injustifiables, quelles que soient les inquiétudes », appelant à cesser « les attaques contre la police, les services publics et les communautés ».

Boris Johnson, qui a dépêché sur place son ministre de l’Irlande du Nord Brandon Lewis, s’est entretenu dans l’après-midi avec son homologue irlandais, Micheal Martin.

« Soulignant que la violence est inacceptable, ils ont appelé au calme », a indiqué Dublin. « C’est par le dialogue et un travail sur les institutions mises en place par l’accord du Vendredi saint (qui a mis fin aux Troubles en 1998) qu’il faut avancer ».

Washington inquiet

La Maison-Blanche a également appelé au calme, se disant « préoccupée » par ces violences qui interviennent alors que Joe Biden, fier de ses origines irlandaises, avait déjà exprimé ses inquiétudes concernant les conséquences du Brexit pour la paix dans la province.

Calme jeudi en fin de journée, Belfast craint de nouveaux incidents. Des adolescents préparent des briques dans un chariot de supermarché, a constaté un journaliste de l’AFP. Peu d’habitants sont enclins à parler.

Depuis l’accord du Vendredi saint règne une « paix en surface », avance néanmoins Fiona McMahon, une habitante de 56 ans. « C’est profondément enraciné, ce n’est pas seulement à cause du Brexit », poursuit-elle, estimant qu’à Londres, le premier ministre britannique Boris Johnson n’en a « rien à faire d’ici ».

Une paix fragilisée par le Brexit

Le Brexit est venu fragiliser le délicat équilibre dans la province, en nécessitant l’introduction des contrôles douaniers entre Royaume-Uni et Union européenne.

Destinés à éviter le retour d’une frontière physique entre la province britannique et la République d’Irlande, membre de l’UE, les contrôles se tiennent dans les ports nord-irlandais. Malgré une période de grâce pour permettre aux entreprises de s’adapter, ces nouvelles dispositions perturbent les approvisionnements et sont dénoncées par les unionistes comme une frontière entre l’Irlande du Nord et la Grande-Bretagne, et une trahison de la part de Londres.

Mettant le feu aux poudres, les autorités ont en outre décidé de ne pas poursuivre des responsables du parti républicain Sinn-Fein qui avaient assisté aux obsèques d’un ancien chef paramilitaire malgré les restrictions en vigueur contre le coronavirus.

La semaine dernière, des violences avaient d’abord éclaté dans la ville de Londonderry, avant de gagner un quartier loyaliste de Belfast et ses environs pendant le week-end de Pâques.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, une foule atteignant jusqu’à 600 personnes s’est rassemblée dans la zone de Lanark Way, dans l’ouest de la capitale nord-irlandaise, selon la police.

Des véhicules ont été incendiés dont un autobus en service, et des cocktails Molotov ont été lancés de part et d’autre de barrières métalliques qui séparent les quartiers catholique et protestant.

« Trahis »

« Nous n’avions pas vu des troubles de cette ampleur depuis plusieurs années à Belfast et ailleurs », a déclaré un responsable de la police, Jonathan Roberts, soulignant la participation aux heurts de jeunes d’à peine 13 ou 14 ans « encouragés » par des adultes.

Depuis une semaine, 55 policiers ont été blessés au total, ainsi qu’un chauffeur de bus et un photojournaliste.

La vice-première ministre, la républicaine du Sinn-Fein Michelle O’Neill, a accusé des groupes paramilitaires loyalistes d’inciter de jeunes adolescents à affronter la police.

La ministre de la Justice Naomi Long a dénoncé les promesses non tenues du gouvernement britannique sur le Brexit, exprimant sa « sympathie aux gens d’ici qui se sentent trahis ».

Ce qu’il faut savoir sur les violences en Irlande du Nord

Depuis une semaine, la province britannique d’Irlande du Nord est marquée par des heurts et violences dans un contexte de tensions exacerbées par le Brexit, faisant craindre pour la paix durement acquise dans cette province à l’histoire sanglante.

Qui cause ces violences ?

À l’origine, ces heurts étaient majoritairement le fait d’unionistes en majorité protestants, fervents défenseurs du rattachement de la province au Royaume-Uni. La police locale a prévenu que se trouvaient parmi eux des groupes paramilitaires susceptibles d’attiser les tensions.

En face, les républicains, surtout catholiques, partisans d’une réunification avec la République d’Irlande, ont répondu à la violence mercredi, et les deux clans se sont mutuellement attaqués à coup de bombes à essence et projectiles.

Où ont eu lieu ces heurts ?

Les violences ont éclaté la semaine dernière dans la ville de Londonderry, avant de s’étendre pendant le week-end et lundi à Belfast et aux zones périphériques. Les derniers troubles mercredi soir se sont concentrés sur la « ligne de paix », une série de murs qui séparent les quartiers loyalistes et unionistes.

Pourquoi les unionistes sont-ils en colère ?

Une grande partie de la colère est causée par le nouveau protocole sur l’Irlande du Nord, un texte découlant du Brexit signé après d’âpres négociations entre Londres et Bruxelles, qui crée de facto une frontière entre la province britannique et l’île de Grande-Bretagne.

« Il ne fait aucun doute que le Brexit et l’avènement du protocole ont considérablement endommagé l’équilibre des forces », explique à l’AFP le professeur en politique Duncan Morrow, de l’Université d’Ulster, estimant que « cela couvait depuis des mois ».

Pourquoi mettre en place ce protocole ?

Unionistes et républicains se sont déjà affrontés pendant trois décennies sanglantes, appelées les « Troubles », qui ont fait plus de 3500 morts avant qu’un accord de paix ne soit signé en 1998.

Ce texte affirme entre autres qu’aucune frontière physique ne peut exister entre la province britannique et la République d’Irlande, un casse-tête à résoudre avec le Brexit qui a introduit des contrôles douaniers entre Royaume-Uni et Union européenne.

Le protocole nord-irlandais visait à résoudre ce problème : il maintient de fait la province britannique dans l’union douanière et le marché unique européens, au prix de contrôles des marchandises venus de Grande-Bretagne dans les ports nord-irlandais.

Quel impact au quotidien ?

Depuis sa mise en œuvre en janvier, le protocole a perturbé les échanges commerciaux et provoqué des pénuries alimentaires dans la province.

Malgré une période de grâce destinée à leur permettre de s’adapter, les nouveaux contrôles ont semé la confusion dans les entreprises, certains fournisseurs britanniques refusant d’expédier des marchandises à travers la mer d’Irlande, que ce soit pour les supermarchés ou la vente en ligne.

Qu’adviendra-t-il du protocole ?

L’Union européenne insiste sur le fait que cet accord est définitif, et a d’ailleurs déjà engagé une procédure judiciaire contre le Royaume-Uni, qu’elle accuse d’avoir enfreint ses règles en annonçant unilatéralement un report de six mois des contrôles douaniers.

Mais le Parti unioniste démocrate (DUP) a déposé un recours juridictionnel, affirmant que ce protocole est incompatible avec le texte fondateur qu’est l’Union Act, responsable de la fusion en 1800 de la Grande-Bretagne et du royaume d’Irlande, ainsi qu’avec les Accords du Vendredi saint de 1998.

Sur le long terme, le protocole pourrait être révoqué grâce au mécanisme de « consentement » inclus dans le texte même, qui donne à partir de 2025 à l’Assemblée locale le pouvoir, par un vote majoritaire, de mettre fin à son application.

Le Brexit est-il le seul problème ?

Après avoir perdu en 2017 leur majorité historique au Parlement local, les unionistes ont le sentiment d’être une minorité assiégée.

Attisant les tensions, les autorités nord-irlandaises ont décidé de ne pas poursuivre des responsables du parti républicain Sinn-Fein qui avaient assisté aux obsèques d’un ancien chef paramilitaire malgré les restrictions contre le coronavirus.

La paix est-elle en menacée ?

Les experts craignent que le Brexit ne soit la goutte d’eau qui fasse déborder le vase, redoutant que cette paix durement acquise ne cède face au ressentiment.

« Il est très difficile de voir où cela va nous mener, si ce n’est à une frustration et une colère croissantes », a averti le professeur Morrow.