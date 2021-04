Radio Free Europe/Radio Liberty, un média qui couvre notamment les activités de l’opposition russe et comporte une antenne et un site en langue russe, a été condamné à payer 71,5 millions de roubles (environ 1,2 million de dollars canadiens). Ci-haut, la rédaction moscovite. L’affiche en alphabet cyrillique se lit « Radio liberté ».

(Moscou) Les autorités russes ont sommé mercredi le média Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), financé par Washington, de s’acquitter de lourdes amendes pour non-respect des obligations de son statut d’« agent de l’étranger », sous peine d’un possible blocage.

Agence France-Presse

Ce média, qui couvre notamment les activités de l’opposition russe et comporte une antenne et un site en langue russe, a été condamné à payer 71,5 millions de roubles (environ 1,2 million de dollars canadiens), selon de multiples décisions de justice initiées par le gendarme russe des télécoms, Roskomnadzor.

Un tribunal moscovite a confirmé en appel une partie de ces amendes, à hauteur de quelque 90 000 dollars canadiens, a indiqué mercredi Roskomnadzor dans un communiqué.

Les émissions pourraient être bloquées

Le média a désormais 60 jours pour verser cette somme, sous peine de blocage en Russie.

« Selon la loi russe, l’agence peut restreindre l’accès à une ressource internet d’un média étranger et déclaré agent de l’étranger si celui-ci a été condamné par un tribunal russe pour violation de la procédure », a souligné Roskomnadzor.

Au total, RFE/RL a été condamné pour 260 signalements sur les 390 émis par le gendarme russe, qui lui reproche de ne pas avoir affiché ou de manière inappropriée son statut d’« agent de l’étranger » sur ses neuf sites internet.

En Russie, les organisations ou individus « agents de l’étranger » doivent, selon une loi de 2012, s’enregistrer auprès des autorités, remplir de fastidieuses obligations administratives et indiquer clairement ce statut dans leurs publications.

Depuis fin décembre, Roskomnadzor a entamé une offensive juridique contre plusieurs médias accusés de ne pas respecter les conditions drastiques qu’elle impose.

Les procédures visant RFE/RL ont été dénoncées par le secrétaire d’État américain Antony Blinken, qui s’est dit « inquiet » mardi sur Twitter des « efforts de la Russie pour fermer Radio Free Europe/Radio Liberty et faire taire cette précieuse source de reportages indépendants ».

L’un des responsables du média, Kirill Soukhotski, avait dénoncé début février des poursuites visant un projet connu en Russie comme « une alternative fiable à la désinformation et aux mensonges ».

L’ONG Reporters sans frontières (RSF) avait de son côté condamné les « amendes exorbitantes », décrétées sous le couvert d’une « loi absurde » qui est « conçue pour faire taire la presse indépendante et d’opposition » en Russie.

Radio Free Europe/Radio Liberty est une station de radio et un groupe de communication privés financés par le Congrès des États-Unis. L’organisation existe en Europe et au Moyen-Orient. Elle diffuse dans 21 pays en 28 langues par ondes courtes, ondes moyennes, FM et internet.