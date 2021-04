(Saint-Denis) Des dizaines de Franciliens ont commencé lundi à se faire vacciner contre la COVID-19 dans les salons du Stade de France à Saint-Denis, où 10 000 personnes devraient pouvoir recevoir une injection chaque semaine, a constaté une journaliste de l’AFP.

Agence France-Presse

Ces grandes structures de vaccination, à l’image de ce qui se fait déjà au vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines (Yvelines) ou au stade Vélodrome de Marseille, sont appelées à se développer pour enrayer la progression de l’épidémie.

La Seine-Saint-Denis, département pauvre de plus de 1,6 million d’habitants, a enregistré la plus forte surmortalité liée au coronavirus pendant la première vague de contamination et affiche un des taux d’incidence actuels les plus élevés du pays.

« On va commencer avec 15 lignes de vaccination, pour atteindre 1500 chaque jour. On va ensuite essayer de monter à 2500 ou 3000 », a déclaré à l’AFP Jean-Christophe Combe, directeur général de la Croix-Rouge. « Maintenant, il faut que les gens aient confiance et s’inscrivent, il y a un vrai enjeu dans le département ».

Le centre dispose de doses des vaccins Pfizer-BioNTech et Moderna.

La moitié des rendez-vous sont réservés aux habitants de la Seine-Saint-Denis, le reste sera accessible aux habitants des autres départements d’Île-de-France, six jours sur sept, de 9 h à 20 h.

Le préfet de la Seine-Saint-Denis, Georges-François Leclerc, a assuré que les 24 autres centres de vaccination du département continueront en parallèle à fonctionner au même rythme, pour « aller vacciner dans les entrailles » du département. « Nous allons même en avoir deux autres », a-t-il lancé.

Cherkaoui Maati, 74 ans, a fait partie des premiers vaccinés lundi matin. Cet habitant de Saint-Denis, diabétique, attendait « depuis plusieurs mois » . « C’est bizarre de venir faire ça au Stade de France, s’ils avaient donné des doses aux médecins, ça serait plus simple et ça ferait bien longtemps que je serais vacciné », a-t-il regretté.

« Je suis soulagée pour moi, et pour les hôpitaux », a de son côté réagi Isabelle Duval, une secrétaire de 57 ans qui a réussi à décrocher un créneau. « Il faudrait que tout le monde soit vacciné, les jeunes aussi, mais on a l’impression que ça n’avance pas. »

Le maire de Saint-Denis, Mathieu Hanotin, et le président du département Stéphane Troussel, tous deux socialistes, ont de leur côté appelé le premier ministre Jean Castex à » élargir sans attendre « la vaccination au personnel des écoles pendant les vacances, dans une tribune publiée dans le Journal du dimanche.