Europe

Urbi et Orbi

Le pape dénonce les guerres et appelle à partager les vaccins

(Cité du Vatican) Le pape a jugé « scandaleux » dimanche, dans son traditionnel message de Pâques, la poursuite des guerres et de la course à l’armement dans le contexte de la pandémie, et exhorté la communauté internationale à partager les vaccins contre la COVID-19 avec les pays les plus pauvres.