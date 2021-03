L’archevêque de Canterbury nie avoir marié Harry et Meghan avant l’heure

(Rome) L’archevêque de Canterbury semble contredire les déclarations de Meghan Markle, la femme du prince Harry, selon lesquelles le prélat aurait célébré leur union avant leur mariage officiel devant les caméras de télévision, dans un entretien à un journal italien publié mercredi.

Agence France-Presse

Harry, petit-fils de la reine Elizabeth et fils cadet du prince Charles, avait épousé l’actrice américaine le 19 mai 2018 lors d’une somptueuse cérémonie à Windsor.

Mais dans une interview avec Oprah Winfrey diffusée ce mois-ci, Meghan a révélé qu’ils avaient échangé des vœux en privé devant l’archevêque Justin Welby trois jours avant l’évènement officiel.

« J’ai eu plusieurs rencontres privées et pastorales avec le duc et la duchesse avant leur mariage », a expliqué l’archevêque au quotidien La Repubblica. « Le mariage légal s’est tenu le samedi (19 mai). J’ai signé le certificat de mariage, qui est un document légal, et j’aurais commis un grave délit si je l’avais signé en sachant qu’il était faux ».

« Le mariage légal a eu lieu le samedi », a-t-il insisté, « mais je ne révélerai pas ce qui s’est passé lors d’autres rencontres ».

Lors de l’interview avec Oprah Winfrey, Meghan avait déclaré : « Trois jours avant la cérémonie, nous nous sommes mariés ». « Personne ne le sait. Mais nous avons appelé l’archevêque et nous avons dit : “Écoutez, ce spectacle est pour le monde, mais nous voulons avoir notre union entre nous », avait-elle expliqué.