Yves Boisvert Chronique

Sarkozy : trumpisme à la française

Au lieu de Washington–New York–Mar-a-Lago, le décor est planté dans le triangle Paris-Bordeaux-Nice. Au lieu de Donald Trump et son fidèle avocat Rudy Giuliani, les personnages principaux sont Nicolas Sarkozy et son non moins indéfectible conseiller Thierry Herzog, avocat au Barreau de Paris. Et au lieu de faire annuler une élection, ils essaient d’influencer une décision de justice.