(Athènes) Des ingénieurs évaluaient les dégâts jeudi en Grèce, au lendemain d’un fort séisme de magnitude 6,3 qui a frappé le centre du pays et semé la panique faisant onze blessés, dont un grave, avec une centaine d’édifices endommagés.

Agence France-Presse

Des dizaines d’habitants des villages de Damasi et Mesochori à environ 240 km au nord d’Athènes, ont passé la nuit hors de chez eux dont nombreux ont dû dormir dans leurs voitures.

La majorité a été accueillie dans des tentes dressées dans un stade et cinq hôtels de la ville voisine de Trikala et de Larissa, la grande ville de la région, selon des responsables de la protection civile.

Onze personnes ont été secourues pour des blessures légères, ont indiqué à l’AFP les services de premiers soins.

À Larissa, un homme de 55 ans est toujours hospitalisé avec des blessures à la tête suite à la chute de matériaux d’un immeuble lors du séisme.

Certains habitants étaient toujours jeudi en état de choc au lendemain de la secousse tellurique, la plus forte depuis des siècles dans cette région de la Grèce continentale où se trouve une importante faille géologique.

« Nous étions si choqués après le séisme que nous pouvions à peine parler », a indiqué à la télévision publique Ert un homme âgé à Damasi.

Des équipes inspectaient les maisons ainsi que les écoles, fermées jeudi par précaution, les hôpitaux et d’autres bâtiments publics.

Mercredi soir, plusieurs répliques ont frappé la zone dont l’une d’une magnitude de 5,2.

Plusieurs personnes sont sorties in extremis des éboulements, dont un vieil homme handicapé extrait de sa maison effondrée de Mesochori, et 63 enfants de l’école de Damassi construite voilà plus de 80 ans.

Plus de 300 maisons dont nombreuses en pierre datant de 60 ans, ont subi d’importants dégâts, selon la Ert.

La société locale de l’approvisionnement de l’eau a appelé les habitants à ne pas boire l’eau du robinet en raison de problèmes dans les installations.

Parmi les édifices endommagés, quatre églises, dont l’une datant du 17e siècle, ont subi des dégâts dont deux graves, selon le ministère de la Culture.

Le séisme, d’une magnitude de 6,3 selon l’Institut de géophysique américain (USGS), 6 selon l’Observatoire géodynamique d’Athènes, a été enregistré à 12 h 16 locales (5 h 16 HAE). Son épicentre était situé à 238 km au nord d’Athènes avec une profondeur de 8 km, selon l’Observatoire d’Athènes.

La Grèce est traversée par d’importantes failles géologiques et les tremblements de terre y sont fréquents. Le 30 octobre 2020, un séisme de magnitude 7 secouait la mer Égée entre l’île grecque de Samos et la ville turque d’Izmir, faisant deux morts à Samos et 114 en Turquie.