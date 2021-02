France

Les caméras, remède contre le crime ? Marseille en doute

Marseille est aujourd’hui en plein débat sur la vidéosurveillance. Alors qu’on a travaillé à doter la ville d’un immense réseau de caméras, l’administration nouvellement installée à la mairie remet en cause la pertinence d’un matériel coûteux et à l’exploitation controversée. Entre petite délinquance qui ne se cache pas, enquêtes closes et violence policière, le système de vidéo fait débat dans la deuxième ville de France.