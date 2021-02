Le gouvernement a fait de la campagne de vaccination, la première à avoir été lancée dans un pays occidental début décembre, une cause nationale pour sortir de la crise sanitaire, face à un nouveau variant beaucoup plus contagieux apparu en Angleterre.

(Londres) Le Royaume-Uni semble vendredi en passe de réussir son pari ambitieux de vacciner contre le coronavirus environ 15 millions de personnes vulnérables d’ici à mi-février, laissant entrevoir une porte de sortie au strict confinement en place depuis des semaines.

C’est un tour de force pour le premier ministre conservateur Boris Johnson, jusqu’ici crédité d’une gestion chaotique de la pandémie qui a contaminé presque quatre millions de personnes et tué plus de 115 000 d’entre elles dans le pays de 66 millions d’habitants, le plus endeuillé d’Europe.

Son gouvernement a fait de la campagne de vaccination, la première à avoir été lancée dans un pays occidental début décembre, une cause nationale pour sortir de la crise sanitaire, face à un nouveau variant beaucoup plus contagieux apparu en Angleterre.

PHOTO JON SUPER, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Boris Johnson discute avec Christopher Nicholls, qui avait contracté la COVID-19 au même moment que le premier ministre, dans un centre de vaccination de Batley, dans le nord de l'Angleterre, le 1er février.

Au total, plus de 13,5 millions de personnes figurant dans les quatre premiers groupes prioritaires — les plus de 70 ans, les soignants, les employés de maisons de retraite et leurs résidents — ont déjà reçu une première dose du vaccin AstraZeneca/Oxford ou Pfizer/BioNTech, selon des chiffres officiels arrêtés à mercredi.

Presque 525 000 personnes ont été vaccinées avec les deux doses requises, que les autorités ont décidé d’espacer jusqu’à 12 semaines pour pouvoir immuniser le plus de gens possible.

Gallois en tête

Le Pays de Galles sera la première des quatre nations britanniques à avoir proposé un vaccin anti-COVID-19 à ces personnes les plus à risque, soit 740 000 personnes, vendredi ou durant le week-end, s’est félicité le premier ministre gallois, Mark Drakeford, sur la BBC.

Ce succès devrait bientôt permettre un relâchement « prudent » de certaines restrictions, selon lui. « Nous pouvons voir un chemin vers un printemps où nous pourrons à nouveau faire des choses qui nous manquent tant », a-t-il espéré.

En Angleterre, le gouvernement de Boris Johnson espère pouvoir commencer à lever très progressivement le confinement imposé début janvier à partir du mois de mars, visant en priorité la réouverture des écoles actuellement fermées, tout comme les magasins non essentiels, les pubs et les restaurants.

Mis sous pression par certains députés de sa majorité conservatrice pour desserrer fortement la vis, le dirigeant présentera le 22 février une feuille de route « pour rouvrir les écoles et graduellement notre économie et la société », a indiqué son porte-parole.

« Les dernières données montrent clairement que nous demeurons dans une situation difficile avec le service public de santé encore très fortement sous pression », a-t-il souligné.

Vendredi, le Bureau national des statistiques a estimé qu’un habitant de l’Angleterre sur 80 était infecté par le virus la semaine dernière, et un sur 60 à Londres, contre respectivement un sur 50 et un sur 30 début janvier.

« Prudents »

Si le Royaume-Uni commence à entrevoir le bout du tunnel grâce à la vaccination et au confinement, lequel a entraîné une chute des contaminations, l’épidémiologiste Neil Ferguson a également mis en garde contre toute précipitation.

« J’ai bon espoir que ce sera le dernier confinement, pour autant que nous soyons relativement prudents quand nous en sortirons », a-t-il indiqué sur une balado de Politico. Un retour à la normale ne pourra intervenir avant que toute la population adulte ait été vaccinée, a-t-il ajouté.

Selon l’expert, qui conseille l’exécutif, « il est très improbable que ce virus puisse un jour être éradiqué de la population humaine » : « cela deviendra un coronavirus endémique » qui pourra être géré grâce à des « immunisations de routine », comme pour la grippe.

D’ici mai, le gouvernement compte avoir vacciné les neuf groupes prioritaires, soit les 32 millions de personnes vulnérables ou âgées de plus de 50 ans, représentant 99 % des morts. Et tous les adultes d’ici septembre.

Si l’acceptation de la vaccination est globalement élevée au Royaume-Uni, la réticence est plus forte chez les minorités, et le service de santé diffuse des vidéos dans différentes langues ou faisant appel à des célébrités comme la vedette Elton John pour les encourager.

Selon le Guardian, plus de 400 000 personnes prodiguant des soins à domicile n’ont pas non plus encore reçu leur première dose.