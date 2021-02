Les diplomates sont accusés d’avoir participé à des rassemblements « illégaux le 23 janvier » en soutien à Alexeï Navalny à Saint-Pétersbourg (notre photo) et Moscou.

PHOTO DMITRI LOVETSKY, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Moscou) Moscou a déclaré vendredi persona non grata des diplomates d’Allemagne, de Pologne et Suède accusés d’avoir participé à une manifestation en faveur de l’opposant incarcéré Alexeï Navalny, annonce intervenant le jour de la visite du chef de la diplomatie européenne.

Agence France-Presse

Ces diplomates, dont le nombre n’est pas précisé, sont accusés d’avoir participé à ces rassemblements « illégaux le 23 janvier » à Saint-Pétersbourg et Moscou, a indiqué le ministère russe des Affaires étrangères.

La diplomatie russe juge de « telles actions inacceptables et incompatibles avec leur statut diplomatique ».

« La partie russe s’attend à ce qu’à l’avenir les missions diplomatiques du Royaume de Suède, de la République de Pologne et de la République fédérale d’Allemagne et leurs personnels respectent scrupuleusement les normes de droit international », a-t-elle poursuivi.

Quelques heures plus tôt, le chef de la diplomatie européenne Josep Borell avait jugé que les relations avec la Russie étaient au « plus bas » du fait de l’empoisonnement et de l’emprisonnement d’Alexeï Navalny.