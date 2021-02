PHOTO KIRILL KUDRYAVTSEV, AFP

Depuis les premières manifestations pro-Navalny le 23 janvier, six jours après l’arrestation de l’opposant, plus de 10 000 personnes ont été arrêtées en Russie selon les comptes d’OVD-Info : 4000 le 23 janvier, 5700 durant les manifestations du 31 janvier et 1400 mardi, après la condamnation d’Alexeï Navalny à une peine de prison ferme.