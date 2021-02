(Rome) Infiltrée par la mafia, la société gérant les liaisons par traversier entre la Sicile et la Calabre, la pointe de la Botte italienne, a été placée sous administration judiciaire, a annoncé mercredi la police.

Agence France-Presse

Cette tutelle d’une durée de six mois a été prise contre la compagnie Caronte & Tourist, accusée d’avoir favorisé les intérêts de la ’Ndrangheta, la redoutable mafia calabraise. Caronte & Tourist exerce un monopole de fait sur les liaisons entre la Calabre et la Sicile, séparées par le détroit de Messine.

Selon la police, la société a conclu des contrats avantageux (billetterie, nettoyage…) au profit de compagnies contrôlées par la mafia. Elle a aussi embauché deux membres de la ’Ndrangheta, qui ont utilisé leur position au sein de la compagnie pour faciliter les contrats avec leurs associés.

La justice a saisi des avoirs d’un montant de 800 000 euros (1,2 millions de dollars canadiens) à l’un d’entre eux, présenté comme le fils d’un parrain de la ’Ndrangheta actuellement en prison.

La ’Ndrangheta est considérée comme la plus riche et la plus puissante des mafias italiennes, notamment à travers son contrôle sur le trafic de cocaïne. Des centaines de ses membres présumés, accusés notamment de trafic de drogue, d’extorsion et de crimes de sang, sont actuellement jugés dans le cadre d’un maxi-procès se déroulant en Calabre, la région la plus pauvre d’Italie.