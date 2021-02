COVID-19

Les Italiens de retour dans les bars et restaurants, le Colisée rouvre

(Rome) L’Italie, à contre-courant de ses voisins européens, a assoupli lundi les restrictions anti-COVID-19 en vigueur dans la plupart de ses régions, permettant la réouverture au public des bars et restaurants et de lieux aussi emblématiques que le Colisée et la Chapelle Sixtine.