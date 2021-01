Plus de 4400 arrestations en Russie

(Moscou) La police russe a procédé dimanche à plus de 4400 interpellations et bloqué le centre de plusieurs villes, dont la capitale, lors de nouvelles manifestations à travers le pays pour exiger la libération de l’opposant Alexeï Navalny.

Thibaut MARCHAND avec les correspondants de l'AFP en Russie

Agence France-Presse

Ces arrestations ont aussi provoqué une passe d’armes verbale entre Moscou et Washington. Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a dénoncé les « tactiques brutales » de la police contre des « manifestants pacifiques », la diplomatie russe dénonçant elle l’« ingérence grossière » des États-Unis dans ses « affaires intérieures ».

À Moscou, recouverte par une fine couche de neige, manifestants et policiers antiémeutes présents en masse ont joué au chat et à la souris toute la journée, au rythme des consignes édictées sur les réseaux sociaux par l’équipe d’Alexeï Navalny.

Le centre de la capitale russe était totalement bouclé, à commencer par la place de la Loubianka, siège des services de sécurité (FSB), devant lequel les protestataires espéraient à l’origine se rassembler.

Face aux barrages de la police, qui a aussi fermé plusieurs stations de métro, ils ont préféré se diriger vers le centre de détention dans lequel est emprisonné Alexeï Navalny, mais sans y parvenir pour la plupart, avant de rejoindre à nouveau le centre-ville.

PHOTO ALEXANDER ZEMLIANICHENKO, ASSOCIATED PRESS Des manifestants réunis près de la prison où est détenu Alexeï Navalny ont été arrêtés.

Les journalistes de l’AFP ont vu des milliers de manifestants marcher à travers le centre de Moscou en scandant « Poutine est un voleur ! » ou encore « Liberté ! », bien que leur nombre exact soit difficile à évaluer en raison du désordre ambiant.

« Poutine, c’est le mal »

« C’est presque embarrassant que le pouvoir ait aussi peur de nous », a plaisanté auprès de l’AFP Elizaveta Dementieva, manifestante de 31 ans au chômage.

Nadia, une étudiante de 21 ans, se demande elle « si ces manifestations servent vraiment à quelque chose ». « Il faudra plus pour que Navalny soit libéré. Et plus encore pour que la Russie soit libre », assure-t-elle.

En début de soirée, l’équipe de M. Navalny a annoncé la fin de la manifestation à Moscou. « Nous leur avons montré à quel point nous étions nombreux ! », a-t-elle indiqué sur Telegram en appelant les partisans de l’opposant à venir le soutenir lors de sa comparution au tribunal mardi.

D’après l’organisation OVD-Info, spécialisée dans le suivi des manifestations, au moins 4407 personnes ont été interpellées dans 85 villes, mais principalement à Moscou (1357) et Saint-Pétersbourg (950).

PHOTO ASSOCIATED PRESS Un homme arrêté à Omsk

Samedi dernier lors des précédents rassemblements, plus de 4000 personnes avaient été arrêtées et une vingtaine d’affaires pénales ouvertes.

La femme d’Alexeï Navalny, Ioulia Navalnaïa, a notamment été interpellée par la police alors qu’elle était venue prendre part au rassemblement à Moscou, selon l’équipe de l’opposant.

Selon l’union des journalistes russes, au moins 60 membres de la presse ont été arrêtés.

À Saint-Pétersbourg, autre place forte de l’opposition, près de 3000 personnes rassemblées sur une place du centre-ville ont été dispersées par les forces antiémeutes.

PHOTO DMITRI LOVETSKY, ASSOCIATED PRESS Des affrontements entre policiers et manifestants ont éclaté à Saint-Pétersbourg.

« Poutine, c’est le mal. Il n’y a pas d’avenir avec lui, impossible de vivre avec de tels salaires et aussi peu de s », a affirmé à l’AFP Andreï, un protestataire de 30 ans.

« En colère »

Au-delà de Moscou, à l’autre bout du pays, à Vladivostok, Andreï, un manifestant de 25 ans, a regretté que peu de gens, quelques dizaines, se soient réunis car « les forces antiémeutes ont bloqué » le lieu de rassemblement prévu.

À Novossibirsk, la troisième agglomération de Russie, le média indépendant Taïga a estimé à plus de 5000 le nombre de protestataires, l’un des plus importants rassemblements antigouvernementaux de ces dernières années.

« Les gens sont en colère à cause de ce qui se passe et parce que des députés et militants d’opposition ont été arrêtés cette semaine », a affirmé à l’AFP Khelga Pirogova, élue locale d’une coalition pro-Navalny.

La plupart des proches alliés de l’opposant ont été assignés à résidence vendredi par la justice russe, deux jours après une série de perquisitions ayant notamment visé le domicile de sa femme et les locaux de son organisation.

Alexeï Navalny est visé par de multiples procédures judiciaires, qu’il considère comme politiquement motivées.

Les protestations sont aussi alimentées par la diffusion d’une enquête de son équipe accusant le président Vladimir Poutine de bénéficier d’un immense « palais » sur les rives de la mer Noire, ce que l’intéressé dément.

Militant anticorruption et ennemi juré du Kremlin, Alexeï Navalny, 44 ans, est revenu en Russie le 17 janvier après des mois de convalescence en Allemagne pour un empoisonnement présumé dont il accuse Vladimir Poutine et les services de sécurité russes d’être responsables.