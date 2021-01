PHOTO ARIS OIKONOMOU, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE

Giuseppe Conte espère obtenir un mandat du président Sergio Matterella pour tenter de former un nouveau gouvernement, le troisième depuis 2018, et mettre en œuvre un plan de plus de 200 milliards d’euros (près de 310 milliards de dollars canadiens) censé relancer l’économie de l’Italie.