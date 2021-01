(Copenhague) En semi-confinement depuis mi-décembre, le Danemark a annoncé mardi durcir ses restrictions, demandant à sa population d’éviter les contacts sociaux, pour préserver son système de santé face à la multiplication des cas liés à la souche mutante britannique.

Agence France-Presse

« Restez le plus possible à la maison, évitez de rencontrer des personnes en dehors de votre foyer, de vos proches » a appelé la cheffe du gouvernement danois Mette Frederiksen lors d’une conférence de presse.

« Chacun d’entre nous doit réfléchir quand nous franchissons la porte », a pour sa part affirmé le chef de la police nationale Thorkild Fogde.

À partir du 6 janvier, il sera interdit de se réunir à plus de 5 personnes, contre 10 auparavant — aussi bien à domicile qu’à l’extérieur — et les distances à respecter entre les gens passent de un à deux mètres.

Si les conditions sont réunies, ces mesures — et celles déjà en vigueur depuis le mois dernier (télétravail généralisé, écoles, bars, restaurants et commerces fermés à l’exception des pharmacies et magasins alimentaires) — seront levées dès le 17 janvier, mais Mme Frederiksen a prévenu qu’elles seraient certainement prolongées ou encore durcies.

« Vous pouvez déjà vous y préparer », a-t-elle dit, affirmant qu’un couvre-feu était « le tout dernier recours ».

Les garderies restent pour le moment ouvertes.

Bon élève dans la gestion de la pandémie, le pays s’inquiète de la circulation du nouveau variant du virus, qui serait selon les autorités britanniques jusqu’à 74 % plus contagieux. Le Danemark a déjà recensé 86 cas, mais la proportion double chaque semaine.

Lundi, l’Agence nationale de la Santé a annoncé espacer jusqu’à six semaines les deux doses de vaccin, permettant ainsi à plus de personnes de recevoir une première injection.

51 512 personnes ont reçu le vaccin depuis le début de la campagne d’immunisation le 27 décembre.

Le Danemark métropolitain compte 172 779 cas et 1420 décès pour 5,8 millions d’habitants.