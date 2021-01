Plus de 20 000 nouveaux cas de COVID-19 en France

(Paris) Plus de 20 000 nouveaux cas de COVID-19 ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures en France, où le taux de positivité est en hausse, tandis que le nombre d’hospitalisations a légèrement diminué, selon les données publiées par la Santé publique de France mercredi.

Agence France-Presse

Le nombre de cas confirmés a été de 20 489 contre 4022 la veille et 12 489 dimanche, les chiffres de lundi marquant toujours un creux, car moins de tests sont réalisés durant la fin de semaine.

Cette donnée quotidienne a énormément varié depuis la mi-décembre, oscillant entre quelque 3000 et plus de 21 000. Mais toujours loin, en moyenne, de l’objectif gouvernemental de descendre à 5000 cas par jour.

Positivité en hausse

Le taux de positivité, qui mesure le pourcentage de personnes positives à la COVID-19 sur l’ensemble des personnes testées, a légèrement augmenté à 5,4 % contre 5,2 % dimanche et lundi.

Le nombre de patients hospitalisés s’élève à 24 871, soit 91 de moins que lundi, avec 1747 nouvelles hospitalisations en 24 heures.

Le nombre de malades en réanimation est de 2616, soit 41 de moins que la veille, avec 245 nouvelles admissions en 24 heures.

Avec 346 décès à l’hôpital (380 lundi, 116 dimanche), la maladie a désormais tué 66 282 personnes depuis le début de l’épidémie, précise l’agence sanitaire.

Élargissement de la vaccination

En France, où seulement 516 personnes avaient été vaccinées au 1er janvier dans les maisons de retraite, le gouvernement, accablé de critiques, a promis une montée en puissance rapide.

Le ministre de la Santé Olivier Véran a assuré mardi que « le rythme de croisière de la vaccination en France “allait” rejoindre celui de nos voisins dans les prochains jours ».

« On a dépassé les 2000 vaccinations hier, d’ici jeudi on va augmenter encore de façon très importante, on va être sur une courbe exponentielle », a-t-il ajouté.

Il a annoncé aussi que « la vaccination des personnes âgées de 75 ans et plus qui ne sont pas en établissement sera autorisée avant la fin du mois de janvier », alors que la campagne concerne pour l’instant uniquement les résidences pour personnes âgées et les soignants d’au moins 50 ans.

Le ministre a indiqué par ailleurs qu’« une dizaine de cas suspectés ou avérés » du variant britannique du coronavirus avaient pour l’instant été repérés en France.

Ailleurs en Europe

La Belgique a pour sa part entamé officiellement mardi sa campagne de vaccination dans les maisons de retraite, après une phase test qui a concerné 700 personnes la semaine dernière.

Cette première étape doit concerner 150 000 à 200 000 personnes — résidents et personnels des maisons de retraite — d’ici fin janvier ou début février, selon le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke.

L’Italie a décidé mardi de prolonger ses restrictions et de retarder la réouverture des écoles secondaires.

Les Pays-Bas, eux, ont avancé de deux jours, à mercredi, le début de leur campagne de vaccination, devenant le dernier de l’UE à se lancer.