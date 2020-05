La COVID-19 a tué plus de 41 000 personnes au Royaume-Uni

(Londres) Plus de 41 000 personnes sont décédées du nouveau coronavirus au Royaume-Uni, dont près de 10 000 dans les maisons de retraite en Angleterre et au Pays de Galles, a indiqué mardi le bureau national des statistiques (ONS), un décompte plus lourd que le bilan officiel.