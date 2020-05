(Moscou) La Russie a dénoncé mardi des tentatives américaines de « casser » l’Organisation mondiale de la santé (OMS), que Washington accuse de complaisance envers la Chine sur le coronavirus et à qui elle menace de couper les fonds.

Agence France-Presse

« Nous sommes contre une casse (de l’OMS), qui irait dans le sens des intérêts politiques ou géopolitiques d’un seul État, autrement dit les États-Unis », a déclaré le vice-ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Riabkov, cité par les agences de presse russes.

« Oui, il y a des possibilités de l’améliorer, des appels à sa réforme, et nous abordons ces appels de manière responsable et constructive et sommes prêts, comme auparavant, à participer énergiquement aux travaux pertinents en ce sens », a ajouté M. Riabkov.

Le responsable a indiqué que Moscou s’opposait à une « politisation de tout ce qui est lié à l’épidémie de coronavirus » et à « l’affaiblissement de l’OMS et sa transformation en plateforme pour les règlements de comptes politiques ».

Le président américain Donald Trump, qui accuse l’OMS d’être une « marionnette de la Chine », où la pandémie du nouveau coronavirus a débuté à la fin de 2019, a donné un mois pour obtenir des résultats significatifs en terme de lutte contre la maladie, avec à défaut la menace de quitter cette organisation dont les États-Unis étaient traditionnellement le premier contributeur.

Pékin a répliqué en accusant M. Trump, dont le pays est le plus endeuillé au monde avec plus de 90 000 morts, de chercher à « se soustraire à ses obligations » envers l’organisation.

Malgré ces tensions, les 194 pays membres sont parvenus à un accord mardi pour une « évaluation indépendante » de la réponse de l’OMS à la pandémie, qui a fait plus de 318 000 morts dans le monde.