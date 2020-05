Royaume-Uni: plus de 36 000 morts liées au coronavirus à la date du 1er mai

(Londres) Le Royaume-Uni comptait début mai plus de 36 000 décès dont la cause suspectée est le nouveau coronavirus, selon des statistiques officielles publiées mardi, montrant un bilan bien plus lourd que celui des autorités sanitaires au moment où s’amorce un déconfinement.