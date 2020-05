Russie: Poutine autorise un déconfinement à la carte

(Moscou) Ordonnant la fin de six semaines chômées obligatoires en Russie, Vladimir Poutine a donné lundi le coup d’envoi d’un déconfinement prudent et régionalisé, même si le pays continue d’enregistrer quotidiennement plus de 10 000 cas du nouveau coronavirus.