(Paris) Chez le coiffeur et dans les boutiques, masqués pour la plupart, certains Français se sont offerts de menus plaisirs lundi, au premier jour du déconfinement, avançant avec prudence et discipline après 55 jours de réclusion forcée et dans la crainte d’une nouvelle flambée du coronavirus.

Anne CHAON, avec les bureaux de l'AFP

Agence France-Presse

Dans son rapport rendu public lundi, Jean Castex, chargé par le premier ministre de coordonner la stratégie du déconfinement, appelle d’ailleurs à se tenir prêts à un éventuel retour en arrière : « Un reconfinement en urgence doit être anticipé », prévient-il en appelant à préserver la « réversibilité des mesures » en cas de résurgence du virus.

En attendant, envie de se changer les idées, de humer l’air très frais de ce premier jour et de revenir à une certaine normalité, de Lille à Marseille ou Toulouse - où quelques « gilets jaunes » se sont retrouvés devant l’hôpital - une partie du pays s’est remis en mouvement, les commerçants relevant un rideau resté trop longtemps clos.

« Même si on prend toutes les précautions nécessaires, ça fait du bien de voir du monde », avouait à Rennes Laurie Planchard, dans sa boutique de cosmétique bio dont la caisse est désormais protégée par un hygiaphone en plexiglas.

Sur les Champs-Élysées, la moitié environ des commerces de détail a ouvert, mais la grande avenue parisienne reste privée des touristes, ses principaux visiteurs.

« Une belle journée »

« C’est une belle journée », a constaté le ministre de la Culture Franck Riester en visite, masqué, dans une librairie de Vincennes, près de Paris. « Beaucoup de gens sont au rendez-vous […] pour reconstituer les stocks ou pour acheter des cadeaux pour les anniversaires qui n’ont pas pu être fêtés. »

En revanche, pour savoir si les cinémas pourront rouvrir, pas de décision attendue avant « trois semaines, fin mai début juin », a-t-il souligné sur BFMTV.

« On va devoir vivre avec le virus pendant quelque temps et la levée du confinement ce n’est pas la reprise de la vie comme avant », a rappelé le ministre de la Santé Olivier Véran sur la même chaîne.

Après quelques points de tension tôt lundi dans le métro parisien, la RATP assure qu’« aucun incident majeur n’a été constaté » et s’est félicitée dans un premier bilan « d’un respect global des consignes sur le réseau ». Même si l’Unsa-RATP, premier syndicat de la régie des transports franciliens, s’est alarmée d’« une affluence excessive » sur certaines lignes.

Du côté de la SNCF aussi, on assure que si « les premiers trains du matin étaient un peu plus chargés sur le RER B », « la situation est restée sous contrôle ».

Dans l’après-midi, avec le retour du soleil, des files d’attente se sont formées devant les réparateurs de vélo parisiens et les jeunes se sont retrouvés au bord du canal Saint-Martin, assis par petits groupes, avec du vin, de la bière et des masques le plus souvent.

Pas de jeux d’enfants

En régions, la situation était également calme, loin de la fébrilité des lundis matins ordinaires.

« Il ne faut pas qu’on revienne à un épisode où le coronavirus reprendrait », a insisté le maire de Lyon Gérard Collomb promettant de « rouvrir parcs et jardins, mais on ne va pas pouvoir faire tout en même temps » et « les jeux pour enfants resteront inaccessibles », a-t-il précisé.

Aucun embouteillage notable n’était signalé sur les routes. La météo automnale de ce premier matin de liberté a sans doute dissuadé les badauds, comme à Strasbourg, rincée par une pluie drue et un fort vent.

« Les enjeux aujourd’hui, c’est d’éviter qu’on ait à nouveau un nombre de cas très importants susceptibles de saturer à nouveau nos services d’urgence », a prévenu Odile Launay, infectiologue à l’hôpital Cochin, sur RTL.

Le bilan quotidien des morts de la COVID-19 est tombé dimanche à 70, au plus bas depuis le début du confinement le 17 mars. Mais le total reste lourd, avec au moins 26 380 décès, dont 9738 dans les maisons de retraite.

D’où les mises en garde sévère de Jean Castex : « En l’absence, à brève échéance, de vaccin ou de solution curative, la population française demeure vulnérable à une reprise de l’épidémie », prévient-il dans son rapport de 68 pages.

Les « effets » d’une deuxième vague « seraient particulièrement dommageables pour une société déjà éprouvée et, plus particulièrement, pour le personnel soignant », assène-t-il.

Profs inquiets

À la veille du retour des premiers élèves en classe, des enseignants se disaient « inquiets ». « Je n’y vais pas de gaité de cœur » témoignait Marie, dans le Vaucluse.

Un million d’écoliers environ sont concernés par cette rentrée inédite. Selon le ministre de l’Éducation Jean-Michel Blanquer, « d’ici la fin mai, l’objectif c’est que tous les élèves soient à un moment donné revenus a l’école », avec priorité aux grandes sections, CP et cm2 ainsi qu’aux élèves handicapés ou en risque de décrochage scolaire.

Le Conseil constitutionnel devait examiner lundi soir la loi d’état d’urgence sanitaire qui prévoit la limitation des déplacements à 100 km et l’attestation obligatoire dans les transports en commun.

En revanche, c’en est fini des attestions à remplir pour tout mouvement hors de chez soi.

Devant la commission Défense de l’Assemblée nationale, la ministre des Armées Florence Parly a livré les conclusions des deux enquêtes conduites après la contamination de 1046 marins à bord du porte-avions Charles de Gaulle (près des deux tiers) : le commandement a fait preuve d’une « confiance excessive », mais n’a pas commis de « faute », a-t-elle rapporté.

Quatre régions (Ile-de-France, Hauts-de-France, Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté) et 32 départements, dont Mayotte, où vivent quelque 27 millions de Français au total, restent classées « rouge » en raison de la circulation toujours rapide du virus et du risque de saturation des hôpitaux.