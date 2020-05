COVID-19: signes encourageants en France et en Espagne

(Paris) Signe encourageant à l’avant-veille du début du déconfinement de leur population, la France et l’Espagne ont enregistré samedi un net ralentissement de la propagation du coronavirus, qui a au total contaminé plus de quatre millions de personnes sur la planète, dont plus de 277 000 sont mortes.