Vidéo inédite: 37 personnes s’échappent d’un avion en flammes en 2019

Une nouvelle vidéo d'un accident d'avion survenu il y a un an à Moscou a été rendue publique par les autorités russes. L’atterrissage forcé avait fait prendre feu au Soukhoï Superjet-100 du vol 1492 d'Aeroflot. On y voit 37 passagers et membres d’équipage s'échapper de l'avion en flammes. Mais l’accident a causé la mort de 41 personnes et fait 10 blessés.