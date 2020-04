C’est notre fils qui nous a dit de quitter Paris au plus vite. Il nous a fait peur. Alors on s’est retrouvés dans notre maison de campagne avant même le début du confinement. Pour l’instant, on est bien. Sauf que ça commence à faire long. Je n’ai pas peur du virus, mais j’ai peur de m’emmerder très vite ! On peut faire encore l’été. Mais les oiseaux et la campagne, ça fait un temps, et comme on a plus de 70 ans, mon mari et moi, il se peut qu’on soit obligés de rester confinés jusqu’à la fin de l’année. C’est ridicule. On n’est ni malades ni handicapés. Je ne sais même pas si on pourra retourner dans notre appartement à Paris. On n’a pas le droit de circuler. On serait contrôlés. On va essayer de tricher !