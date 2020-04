La Belgique joue la transparence et assume un lourd bilan lié à la COVID-19

(Bruxelles) Pays de 11,5 millions d’habitants, la Belgique affiche une des plus fortes mortalités en Europe pour le coronavirus, car elle revendique une « transparence maximale » sur la situation dramatique dans les maisons de retraite, où le décompte des décès est le plus complet possible.