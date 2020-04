Gestion du virus en Chine : Macron émet des doutes, après Washington et Londres

(Paris) Le président français Emmanuel Macron a estimé jeudi qu’il existait des zones d’ombre dans la gestion de l’épidémie de coronavirus par la Chine, déclarant au Financial Times qu’« il y a manifestement des choses qui se sont passées qu’on ne sait pas ».

Agence France-Presse

« N’ayons pas une espèce de naïveté qui consiste à dire que c’est beaucoup plus fort », a-t-il dit à propos de la façon dont la Chine a géré la situation. « On ne sait pas. Et même, il y a manifestement des choses qui se sont passées qu’on ne sait pas », a-t-il ajouté, alors que le Royaume-Uni a averti jeudi la Chine qu’elle devrait répondre à des « questions difficiles » sur la gestion du virus.

Les réserves du chef de l’État français rejoignent les doutes exprimés par Londres et Washington.

Le Royaume-Uni vient d’avertir jeudi la Chine qu’elle devrait répondre à des « questions difficiles sur l’apparition du virus, et pourquoi il n’a pas été stoppé plus tôt ».

L’administration Trump a de son côté accusé Pékin d’avoir « dissimulé » la gravité de l’épidémie à son début en Chine et a gelé mardi la contribution financière américaine au fonctionnement de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), lui reprochant de s’être alignée sur les positions chinoises.

La Russie est à son tour intervenue jeudi soir, pour prendre la défense de Pékin. Le président russe Vladimir Poutine a qualifié jeudi, au cours d’une conversation avec son homologue chinois Xi Jinping, de « contre-productives » les accusations visant Pékin, soupçonné de désinformation sur le nouveau coronavirus apparu en Chine.