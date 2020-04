Le pape s’en prend à l’égoïsme face à la pandémie

(Cité du Vatican) Le pape François a appelé dimanche, avant sa traditionnelle bénédiction pascale « Urbi et orbi », à répondre à la pandémie de COVID-19 par la « contagion de l’espérance » et exhorté les pays riches à « se garder de tout égoïsme » vis-à-vis des plus pauvres.