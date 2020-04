Le pape livre son «Urbi et Orbi» privé des fidèles

(Cité du Vatican) Le pape a proposé dimanche dans son traditionnel message « Urbi et Orbi » « de réduire » voire « d’annuler » la dette des pays pauvres, et lancé un appel à un allègement des sanctions internationales et à la solidarité de l’Europe face à la pandémie de coronavirus.