Avec respectivement 15 877 et 13 055 décès, l’Italie et l’Espagne sont les pays au monde les plus atteints. La France dénombre 8078 morts sur son sol, le Royaume-Uni 4934.

(Paris) La pandémie de nouveau coronavirus a tué plus de 50 000 personnes en Europe, dont près de 85 % en Italie, en Espagne, en France et au Royaume-Uni, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles lundi à 5 h 45.

Agence France-Presse

Avec un total de 50 209 morts (pour 675 580 cas), l’Europe est le continent le plus durement touché par la pandémie de COVID-19. Avec respectivement 15 877 et 13 055 décès, l’Italie et l’Espagne sont les pays au monde les plus atteints. La France dénombre 8078 morts sur son sol, le Royaume-Uni 4934.