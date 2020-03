Lysiane Gagnon Chronique

La Presse à Paris: la saison du Grand Confinement

La nature se fiche des virus et le printemps est arrivé à Paris, dans toute sa splendeur. Mais les terrasses sont fermées, les jardins publics cadenassés, et les rues à peu près vides. C’est la saison du Grand Confinement, toute sortie non autorisée de son domicile étant passible de 135 euros d’amende.